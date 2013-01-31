Хиллари Клинтон попрощалась, напоследок отругав Россию

Хиллари Клинтон, покидающая в пятницу пост госсекретаря США, ответила на вопросы международной аудитории в формате «глобального интервью» и выступила с резкой критикой России.

Госпожа Клинтон, впрочем, рискнула сделать оптимистический прогноз: совместные усилия США и Европы убедят Москву, что ее будущее зависит от связей с Западом.

Для проведения заключительного «глобального интервью» Хиллари Клинтон была выбрана студия вашингтонского музея новостей Newseum. Итоговое интервью стало для нее 59-м по счету, пишет «Коммерсантъ». Вопросы госсекретарю США, которая в пятницу покинет свой пост, кроме гостей в студии задавали по спутниковой связи и участники встречи из полутора десятка стран.



Отвечая на вопрос, может ли Европа стать посредником в отношениях между Россией и США после провала политики перезагрузки, Хиллари Клинтон заметила: «За последние четыре года мы заключили новый договор о ядерном оружии, который позволит сократить наши арсеналы. Мы вместе работали в Афганистане. Существовала двусторонняя комиссия, работа которой не привлекла особого внимания СМИ, но которая добилась реальных результатов во многих сферах, представляющих взаимный интерес».



Тем не менее, по словам госсекретаря США, сегодня отношения двух стран переживают сложное время. «Я считаю трагедией то, что они запретили усыновления, особенно те, что находились в процессе, особенно для детей, у которых никогда не будет шанса обрести семью»,- прокомментировала она «закон Димы Яковлева». «Мы считаем провальным для России решение выкинуть из страны USAID, работавшее над всем: от борьбы с распространением туберкулеза до помощи в создании первых ипотечных компаний в России. Это по-настоящему вредит российскому народу. Мы же с нашими деньгами и помощью можем отправиться куда-то еще, где нам будут рады»,- заверила она.



По мнению госсекретаря, череда революций, прокатившихся по арабским странам, подтвердила, что «перемены не бывают легкими» и результат политических «трансформаций» зачастую невозможно предсказать. У администрации США вызывают тревогу ситуация в странах Северной Африки, усиление позиций исламистов в Алжире, Ливии и Мали. А отвечая на вопрос о ее главной ошибке на посту госсекретаря, госпожа Клинтон назвала события в Бенгази, когда в результате нападения террористов погибли посол США Кристофер Стивенс и три сотрудника консульства.



За несколько минут до окончания интервью ведущая сообщила, что комитет по международным делам Сената единогласно утвердил кандидатуру Джона Керри в качестве нового госсекретаря США. «Прекрасно! Отлично! Это замечательная новость»,- отреагировала Хиллари Клинтон.



