Основатель WikiLeaks Ассанж будет баллотироваться в сенат Австралии

Джулиан Ассандж решил выставить свою кандидатуру на выборах в сенат Австралии. Сообщение об этом появилось в Twitter организации. Ассандж будет баллотироваться в верхнюю палату парламента по спискам WikiLeaks.

"АН" писали, что в прошлом году он заявил о намерении зарегистрировать политическую партию, носящую имя организации, публикующей в Интернете секретные документы разных стран.



Напомним, в настоящий момент Ассандж проживает в посольстве Эквадора в Лондоне. Там он укрывается от выдачи в Швецию, где его подозревают в сексуальных преступлениях. По законам Австралии, если руководитель сайта пройдет в сенат и не сможет участвовать в его работе из-за того, что будет находиться за границей, его место в парламенте займет другой человек, которого он сам назначит.



Как объявила накануне премьер-министр Австралии Джулия Гиллард, что парламентские пройдут 14 сентября.