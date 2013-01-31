В США очередная бойня: неизвестный открыл огонь в офисном здании в Аризоне

В американском городе Феникс штате Аризона накануне неизвестный открыл огонь в офисном здании. В результате один человек погиб и трое ранены. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как критическое.

Преступник проник в офисное здание в 10:30 по местному времени /22:30 мск/ и открыл стрельбу, после чего скрылся, по словам очевидцев, на автомобиле белого цвета.

В настоящий момент полиция оцепила жилое здание, в котором, по данным правоохранительных органов, может находиться мужчина. Другие подробности пока не сообщаются.