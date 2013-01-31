В Греции в связи с забастовкой не ходят поезда и паромы

В Греции в четверг транспортники проводят 24-часовую забастовку. Они выступают против снижения зарплат в целях экономии бюджета. По всей стране остановились поезда, не ходят пассажирские паромы.



В Афинах в течение суток не будут ездить автобусы и троллейбусы, а также пригородные поезда. Однако в греческой столице, где проживает треть населения страны, в нормальном режиме работают метро и трамвай.



На прошлой неделе правительство прекратило 10-дневную забастовку этих видов транспорта, объявив гражданскую мобилизацию работников.



Теперь машинисты и другие сотрудники метро и трамвая работают по специальным повесткам от кабинета министров, а в случае отказа от работы им грозит арест.