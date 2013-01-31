В ООН не подтверждают данные об ударе Израиля по военному центру в Сирии

ООН не располагает информацией об ударе, который ВВС Израиля нанесли по территории Ливана и Сирии. Об этом в четверг заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Эдуардо дель Буэй.



Накануне появились сообщения о том, что израильские самолеты уничтожили военный конвой "Хизбаллы"в районе сирийско-ливанской границы.

Командование вооруженных сил Сирии эту информацию опровергло. "АН" писали, что сегодня сирийские военные заявили, что накануне ВВС Израиля нанесли удар по научно-исследовательскому центру в пригороде Дамаска. Погибли два человека, еще пятеро ранены. Объекту причинен значительный ущерб.

Как сообщается со ссылкой на дипломатов трех стран, там может храниться химическое оружие.