Полиция помешала повеситься одному из совладельцев сгоревшего клуба в Бразилии

В Бразилии один из совладельцев сгоревшего клуба Kiss в Санта Мария совершил попытку самоубийства. Элиссандро Сфор, который находится в больнице с отравлением угарным газом, попытался повеситься в душевой.

Его остановили полицейские, дежурившие у палаты, сообщают СМИ. Сфор - один из четырех арестованных после пожара в клубе.



Кроме него, под стражей содержатся еще один совладелец заведения, а также вокалист и техник музыкальной группы, во время выступления которой начался пожар.



"АН" писали, что 27 января во время концерта в городе Санта-Мария (штат Риу-Гранди-ду-Сул), на котором присутствовали около тысячи студентов местного университета, искры от фейерверков, установленных на сцене, попали на потолок. Огонь распространился по всему помещению клуба. Жертвами пожара стали 235 человек. Еще свыше ста находятся в больницах. В Бразилии в связи с этой трагедией объявлен траур.