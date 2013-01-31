ВВС Израиля разбомбили научно-исследовательский центр под Дамаском: есть жертвы

В ночь на четверг израильские военно-воздушные силы вновь вторглись атаковали территорию Сирии. Самолёты нанесли удар по научно-исследовательскому центру минобороны САР, расположенному в под Дамаском в Джемрае. Об этом сообщает командование сирийской армии.

"АН" писали, что минувшей ночью израильские ВВС нанесли удары по границе Сирии с Ливаном.

Военные отметили, что нанесён большой материальный ущерб помещениям исследовательского центра, деятельность которого связана с укреплением обороноспособности страны.

Погибли два сотрудника, ещё пятеро получили ранения.

"Уничтожение объекта в Джемрае является вопиющим нарушением суверенитета Сирии", - подчеркнуло военное командование. По его словам, нападение "со всей очевидностью доказывает непосредственную причастность Израиля, наряду с Турцией и Катаром, к террористической кампании против Сирии".

В коммюнике опровергаются переданные зарубежными СМИ сообщения о том, что нападению с воздуха подвергся конвой военных грузовиков, перевозивших из Сирии в Ливан ракеты, предназначенные для вооруженной милиции "Хезболлах".

Ранее Израиль обратился в Совет Безопасности ООН с призывом - принять неотложные меры, чтобы не допустить попадания сирийского химического оружия в руки боевиков из ливанской группировки "Хезболлах", которая участвует в военных действиях в Сирии. В противном случае, предупредил Израиль, он может применить силу.

Накануне спецпредставитель ООН по Сирии призвал Совбез к немедленным действиям.