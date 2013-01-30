В Керчи общественники ходят по ресторанам и стыдят предпринимателей за курилки

В Керчи 30 января общественники прошлись по кафе и ресторанам в центре города и проверили, как выполняется закон о запрете курения.



Возглавил рейд лидер общественной организации «Экология и мир» Виктор ПОПОВ, передает собкор «Аргументов недели – Крым».



Участники антитабачного рейда прошли по заведениям, расположенным на центральной улице города. Во многих из них были обнаружены нарушения закона - на столах стояли пепельницы с окурками, не было вывесок, запрещающих курение, в некоторых кафе были выделены специальные места для курения, что теперь, по словам общественников, тоже считается нарушением закона.

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