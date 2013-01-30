В Америке продолжается стрельба – теперь Аризона

Неизвестный мужчина ранил пятерых сотрудников офиса в Фениксе, штат Аризона. Как сообщает Fox10, трое пострадавших были доставлены в близлежащие больницы с тяжелыми ранениями. Жизни двоих других – вне опасности.

Район вокруг офисного здания оцеплен, ведутся поиски стрелка – белого мужчины 60 лет.

Представитель полиции Феникса заявил, что по его мнению, этот акт был спланирован и не был случаен.