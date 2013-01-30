В Америке продолжается стрельба – теперь Аризона
30 января 2013, 22:59 [«Аргументы Недели. Москва», Пётр Горбатенко, Москва ]
Неизвестный мужчина ранил пятерых сотрудников офиса в Фениксе, штат Аризона. Как сообщает Fox10, трое пострадавших были доставлены в близлежащие больницы с тяжелыми ранениями. Жизни двоих других – вне опасности.
Район вокруг офисного здания оцеплен, ведутся поиски стрелка – белого мужчины 60 лет.
Представитель полиции Феникса заявил, что по его мнению, этот акт был спланирован и не был случаен.