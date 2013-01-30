Украина выплатила Луценко 15 тысяч евро по решению Евросуда
30 января 2013, 22:52 [ «Аргументы Недели» ]
Казначейство выплатило экс-министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО материальную компенсацию по решению ЕСПЧ.
Об этом заявил уполномоченный правительства по делам Европейского суда по правам человека Назар КУЛЬЧИЦКИЙ, пишет «ЛігаБізнесІнформ».
«В соответствии с информацией, которую нам предоставила Государственная исполнительная служба, казначейство осуществило платеж 25 января», - подчеркнул КУЛЬЧИЦКИЙ, передает «Украинская правда».