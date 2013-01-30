Артист театра русской драмы Александр Бондаренко умер во время спектакля

Народный артист Украины Александр БОНДАРЕНКО скоропостижно скончался 29 января во время спектакля на сцене театра им. Леси Украинки.

Об этом сообщили у в Национальном академическом театре русской драмы им. Леси Украинки.

«Александр Бондаренко умер во вторник вечером во время спектакля «1001 страсть, или Мелочи жизни», в котором он исполнял одну из главных ролей. Актер читал монолог и внезапно упал прямо на сцене. И зрители в зале, и актеры за кулисами не сразу поняли, что произошла трагедия», - рассказал заведующий литературной частью театра Борис КУРИЦЫН, передает УКРИНФОРМ.

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