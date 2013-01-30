В Грузии из тюрем массово выходят воры в законе

Экс - премьер-министр Грузии Вано Мерабишвили, ныне генеральный секретарь партии президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", возмущен тем, что новые власти страны начали выпускать из тюрем воров в законе.

Он особо подчеркнул, что происходит это на фоне резкого обострения криминогенной обстановки и массового увольнения из правоохранительных органов квалифицированных кадров. "Освобождение из тюрем воров в законе ухудшит обстановку", - сказал В.Мерабишвили сегодня на брифинге в Тбилиси.

Экс-премьер обратился к правительству Грузии с призывом принять меры, чтобы страна "не вернулась в произвол воров в законе". "Я против того, чтобы Грузия утратила то достижение, которого она достигла в течение лет. Грузия была свободна от воров в законе и была безопасной страной. Не хочу, чтобы моя страна вернулась в прежнее темное время, когда дела наших детей и наши дела разбирали воры в законе, когда собирался "общак", управляющий не только преступным миром, но и экономикой, и который часто подключался к политике", - сообщил В.Мерабишвили. По его мнению, освобождение воров в законе является "последней каплей, способной поставить точку на ощущении безопасности", сообщает РБК.

По неофициальной информации освобожденным ворам в законе приказано в течение суток покинуть территорию Грузии.



