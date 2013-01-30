Израиль призывает США помочь ему нанести превентивный удар по Ирану

В среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильского военного удара по иранским ядерным объектам будет не достаточно, поэтому необходимо военное вмешательство США, сообщают израильские СМИ.

Израильский премьер уверен, что "санкции остановят Иран только в том случае, если над его головой нависнет убедительная военная угроза".

По его словам, поскольку до сих пор санкции против Ирана не сработали, поэтому "необходим военный удар со стороны США, так как только это сможет остановить дальнейшее развитие иранской ядерной программы".

Нетаньяху уверен, что атака должна быть произведена до того момента, когда Иран закончит процесс обогащения урана до 20%, иначе Тегеран сможет произвести достаточное количество "материала для создания бомбы в краткосрочный период".

Премьер-министр Израиля также заявил, что возможности решить данный вопрос дипломатическим и экономическим путем вот-вот иссякнут, и 2013 год должен стать решающим, пишет газета "Маарив".