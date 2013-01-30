Как плюшевые мишки из рекламщиков героев сделали

Организаторов «плюшевого десанта» сделали борцами за права человека. Один из главных оппозиционных интернет-ресурсов Белоруссии - сайт «Хартия'97» («Charter 97») наградил своей премией в области защиты прав человека организаторов летнего «плюшевого десанта» - Томаса Мазетти, Ханну Фрей и Пера Кромвелла.



Как сообщали «АН-онлайн» , 4 июля самолёт, пилотируемый гражданами Швеции, без разрешения вторгся в воздушное пространство Белоруссии и сбросил 800 плюшевых медведей на парашютах. К игрушкам были прикреплены антиправительственные лозунги. Самолет пересек воздушную границу Белоруссии со стороны Литвы.

Разразившийся «самолетный скандал» стал отличным PR-ом для шведского рекламного агентства Studio Total, организовавшего акцию. А теперь пропиарилась и «Хартия'97», наградившая удалых шведов премией. Кстати, премию, называемую Национальной, впервые вручали иностранцам – уж очень лихо они привлекли внимание к Белоруссии как «стране, где преследуют оппозицию и где диктатор настолько слаб, что боится даже плюшевых медвежат».

«Бесстрашие шведов потрясло мир, - пафосно пишет charter97.org. - Отчаянные смельчаки сбросили над Минском и Ивенцом сотни плюшевых медвежат с записками «в поддержку свободы слова в Беларуси»».

Шведское агенство Studio Total занимается рекламными акциями по методу «партизанского маркетинга», т.е. применяет нестандартные методы. Шведы весьма профессионально сделали свою работу, за что и были удостоены международной рекламной премии Erica Award 2012 в номинации «Public Relations».

Героями ребята себя не считают и на вопрос, будут ли они проводить акции в поддержку Белоруссии, отвечают вполне дипломатично: «Мы не можем афишировать наши будущие акции, но нас волнуют судьбы белорусов».