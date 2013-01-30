Карла Бруни-Саркози решила вновь заняться своей карьерой

Стало известно, что супруга бывшего президента Франции Николя Саркози Карла Бруни-Саркози решила вновь заняться своей музыкальной карьерой. Она объявила, что выступит в Париже с концертами в ноябре 2013 года. Об этом в среду сообщила французская газета L'Express.

По словам Карлы Бруни, она намерена совершить турне по случаю выхода своего четвертого по счету альбома "Маленькие французские песенки", которое начнется осенью. Ожидается, что альбом появится 1 апреля 2013 года.