Владелец сгоревшего ночного клуба в Бразилии пытался покончить с собой

Один из владельцев ночного клуба Kiss Kiss в Бразилии, где в результате пожара погиб 231 человек, пытался сегодня покончить с собой, собирался повеситься, остановили полицейские.

Эллисандро Сфор, который после отравления угарным газом находится в больнице, отсоединил в душевой шланг и начал привязывать его к окну, однако был остановлен приставленными к нему полицейскими.

Сфор, еще один владелец клуба Мауро Хоффман, начальник службы безопасности заведения и музыкант из выступавшей на сцене группы Gurizada Fandangueira были арестованы в понедельник.

В Бразилии объявлен трехдневный траур, в Санта-Марии он будет длиться месяц.

Ранее «АН» сообщали: участники группы Gurizada Fandangueira, которые давали концерт в клубе Kiss на юге Бразилии, где при пожаре погибло 233 человека, заявили, что признают свою вину в использовании пиротехники и не уходят от ответственности.



