Сирийская оппозиция готова к диалогу с властями

Глава Национальной коалиции сирийской оппозиции Ахмед Муаз аль-Хатыб заявил, что готов начать переговоры с представителями сирийских властей, выдвинув ряд предварительных условий .

"Я готов к прямым переговорам с представителями сирийского режима в Каире, в Тунисе или в Стамбуле", - заявил аль-Хатыб на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает ria.ru. По его словам, условием для начала переговоров является освобождение 160 тысяч заключенных в Сирии и выдача посольствами Сирии новых паспортов и продление срока их действия на два года тем сирийцам, которые покинули родину.

