Бориса Березовского будут судить в Марселе

Опальный олигарх, российский предприниматель Борис Березовский может вскоре предстать перед исправительным судом Марселя по обвинению в отмывании средств, полученных незаконным путем.

Местный прокурор по завершению расследования направил ходатайство о передаче дела в суд, сообщают в среду французские СМИ.



20 июня 2011 года марсельский следователь в ходе видеоконференции с Лондоном объявил о возбуждении в отношении Березовского дела по подозрению в отмывании огромных денежных сумм путем приобретения на мысе Антиб (департамент Приморские Альпы) трех роскошных объектов недвижимости, в том числе поместья Клоше де ла Гаруп, приобретенного 31 июля 1997 года за 13 миллионов евро у Франсис Буиг.



В результате продолжительного расследования следственные органы выявили целый ряд офшорных компаний, след от которых ведет к Березовскому. В ходе расследования был наложен арест на имущество и денежные средства на общую сумму 74 миллиона евро.



Теперь судье Тьери Азема из исправительного суда Марселя предстоит ознакомиться с материалами следствия и принять решение о возможном начале судебной процедуры в отношении Березовского.

Основное место жительства опального олигарха после бегства находится в Лондоне. Ему выдан британский паспорт на имя Платона Еленина.