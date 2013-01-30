Евросоюз осуждает принятый в РФ закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кэтрин Эштон выступила с критикой принятого Госдумой РФ в первом чтении законопроекта, запрещающего пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних.

В заявлении Кэтрин Эштон, в частности, говорится, что "применение этого закона может усилить дискриминацию в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуальных людей, а также всех тех, кто поддерживает их и их выбор, в частности, путем ограничения свободы выражения мнений и свободы объединений и собраний".

Евросоюз призывает Россию "соблюдать свои национальные и международные обязательства", в том числе в рамках Совета Европы, так как Россия подписала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

Заявление Эштон было поддержано и министром иностранных дел Германии Гидо Вестервелле, известного своей нетрадиционной сексуальной ориентацией, который публично раскритиковал Россию за принятие "антигейского" закона на приеме в возглавляемой им дипмиссии.

Он заявил российскому послу, что в глазах его страны закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма, нарушает Европейскую конвенцию о защите прав человека и будет мешать отношениям ЕС с Россией. Свою позицию он пояснил тем, что "в демократическом государстве должны быть защищены права меньшинств".

А депутат Бундестага Йоханнес Карс, ответственный фракции СДПГ по делам гомосексуалистов, вообще назвал законопроект "издевательством над правами человека и международными договорами". Он обвинил Госдуму в том, что она легализует распространенную в обществе гомофобию, вместо того чтобы "лишить ее оснований при помощи просвещения и человеческого отношения", пишут немецкие СМИ.



Напомним, в минувшую пятницу Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей и подростков. Согласно документу, за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений" среди подростков предлагается наказывать штрафами до 5 тысяч рублей для обычных граждан и до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Документ поддержали 388 депутатов, один высказался против, еще один воздержался.