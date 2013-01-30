Европарламент готовит сокращение: Латвия может лишиться депутатского кресла

Европарламент намерен сократить число депутатов. В преддверии выборов, которые предстоят в2014 году, Конституционный комитет Европарламента пересматривает количество депутатов. Он может уменьшить представительство Латвии, Литвы, Ирландии, Швеции - этим странам угрожает потеря по одному депутатскому мандату.

Число мест в Европарламенте от той или иной страны зависит от количества населения, поэтому, возможно, сокращение коснется еще нескольких стран- членов Евросоюза.

Согласно Лиссабонскому договору, заменяющему Конституцию Евросоюза, в 2014 году должна вступить в силу новая система распределения мест в парламенте, по которой количество депутатов ограничивается 750-ю + 1. 751-м является не имеющий права голоса председатель Европарламента.

«Потеря у таких маленьких стран как Латвии, Литвы и Ирландии по одному депутатскому креслу, сделает работу латвийских евродепутатов в комитетах и политических группах еще сложнее, - сказал в интервью журналу Freecity глава информационного бюро Европарламента в Латвии Марис Граудиньш. - Сегодня Латвия заметно представлена в самой сильной группе Европарламента – Народной партии, и слабее во второй по величине группе «Социалдемократов», а также в других политических группах.

Учитывая снижение числа населения Латвии, нашим евродепутатам очень трудно отстаивать сохранения за страной девяти мест. Лично я считаю, что доминирование Германии слишком заметно, поэтому небольшим странам нужно сохранить число депутатов, чтобы обеспечить равноценную работу в Европарламенте».

Недовольство предстоящим сокращением числа депутатских мест от Швеции с нынешних 20 до 19-ти высказал и Конституционный комитет Риксдага, направивший в Европарламент письмо.

В настоящее время в Европарламенте заседают 754 народных избранника. Осложняет ситуацию с количеством евродепутатов предстоящее вступление в Евросоюз Хорватии, население которой насчитывает 4,39 млн жителей, что позволяет стране претендовать на 11 мест в парламенте. Увеличивать число европарламентариев свыше 750 не планируется.