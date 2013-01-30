Израильские ВВС в ночь на среду бомбили сирийско-ливанскую границу

В ночь на среду израильская военная авиация нанесла удары по сирийско-ливанской границе, где ВВС Израиля бомбили некие цели, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники одной из западных стран.

"Совершенно точно в районе границы был нанесен авиаудар", — сообщил агентству западный дипломат.

Информацию о том, что в ночь на среду силы израильских ВВС неоднократно нарушали воздушное пространство страны, подтвердило и командование армии Ливана.

Ранее Израиль обратился в Совет Безопасности ООН с призывом - принять неотложные меры, чтобы не допустить попадания сирийского химического оружия в руки боевиков из ливанской группировки "Хезболлах", которая участвует в военных действиях в Сирии. В противном случае, предупредил Израиль, он может применить силу.