В Сирии ранен белгородский юрист, писатель и журналист Сергей Бережной

Стало известно, что в Сирии 28 января был ранен заместитель председателя Белгородского арбитражного суда, писатель и журналист Сергей Бережной, находящийся в этой стране с волонтерской миссией, он получил два ранения.

Информацию о ранении белгородского юриста, которая ранее появилась и в Интернете, подтвердила супруга Бережного - Тамара. Она рассказала журналистам, что он ранен в руку и голову в городе Дарайя.

Тамара также сказала, что "на связь он не выходил. Я общалась с товарищем, он сказал, что вроде все нормально. Одну операцию сделали (на голове), сегодня должны были извлечь вторую пулю из руки, самое главное, что кость не задета", - цитируют ее РИА Новости.