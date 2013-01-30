Завтра оппозиция созывает сборы в Верховной Раде

Завтра в 10:00 оппозиция созывает собрание в Верховной Раде Украины.



Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель лидера партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ.



Он, в частности, отметил: «Мы приняли решение завтра созвать собрание оппозиционных депутатов в Верховной Раде в 10 часов».



По словам ТУРЧИНОВА, приглашаются все народные депутаты, «кому не безразлична судьба Украины, принять участие в этом собрании».

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