Как сыну мэра Керчи выделяли землю в центре города

Как уже сообщали «Аргументы недели – Крым», тридцатая сессия Керченского горсовета сегодня приняла скандальное решение о выделении в аренду земельного участка в 5720 квадратных метров на главной площади города сроком на 49 лет сыну мэра Керчи Руслану ОСАДЧЕМУ.



На сессии присутствовали все, кроме заболевших и командировочных. Шестеро депутатов отсутствовали по причине командировки, по болезни – двое, еще двое, по словам мэра, отсутствовали «по другим причинам», передает собкор «Аргументов недели – Крым» в Керчи.



Кроме депутатов, на сессию были приглашены заместители мэра, директоры департаментов, начальники управлений и отделов, руководители учреждений города.



ОСАДЧИЙ, обращаясь к депутатам, предложил большую часть проектов решения сессии рассмотреть «пакетами», не зачитывая.



«Вы ознакомились с ними на заседаниях постоянных комиссий», - напомнил мэр. За предложение не зачитывать депутаты проголосовали единогласно.



Видимо, монотонное единогласное голосование депутатов уже в начале заседания отвлекло мэра от соблюдения протокола, поскольку секретарю горсовета Владимиру ИДТУ пришлось напомнить ОСАДЧЕМУ о необходимости пригласить членов секретариата занять свои места.



«Предлагается рассмотреть пакетом следующие вопросы: 4 и 5 (управление образования), с 6 по 10 и 50-й (отдел по управлению коммунальной собственностью), с 11 по 46 (департамент по регулированию земельных отношений), 47 и 48 (секретарь городского совета)», - зачитал ОСАДЧИЙ.



Депутаты отреагировали единогласно.



«Переходим к рассмотрению вопросов пакетом. Третий пакет, с 11 по 46 вопросы. Проекты решений, подготовленные департаментом по регулированию земельных отношений. Если нет замечаний и предложений, предлагаю принять пакет решений в целом. Кто за данное решение, прошу голосовать», - обратился ОСАДЧИЙ к депутатам.



Судя по тому, как молниеносно подняли руки депутаты, замечаний ни у кого в зале не было. Пакет решений сессии, включая вопрос выделения в длительную аренду участка на главной площади города, был принят единогласно.



Ранее «Аргументы недели – Крым» писали, что скандальное решение керченских властей вызвало резкую критику со стороны народного депутата Украины Эдуарда ЛЕОНОВА, заявившего о том, что он направит депутатское обращение в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой проверить законность выделения земли в центре Керчи сыну мэра Олега ОСАДЧЕГО.



Редакция «АН – Крым» убеждена: площадь Ленина является историческим и общественным центром Керчи, поэтому информация о ее дальнейшей судьбе должна быть максимально открытой. Вопрос длительной аренды этой земли достоин гласности и общественного обсуждения.



Мэру Керчи ОСАДЧЕМУ направлен информационный запрос, в котором мы просим предоставить данные о предстоящей реконструкции многофункционального комплекса на площади Ленина.



