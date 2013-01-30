В ООН СПЧ призвал Израиль не отказываться от сотрудничества

Совет по правам человека призвал Израиль не отказываться от сотрудничества в рамках механизма универсального периодического обзора ситуации с правами человека. СППЧ выразил сожаление накануне, что еврейское государство стало первым из стран, пошедших на такой шаг с момента появления такого механизма.

В рамках первого цикла Израиль успешно прошел через эту процедуру.

В ходе механизма универсального периодического обзора специально созданная Рабочая группа рассматривает, как государство соблюдает права человека. Анализируются его достижения и неудачи в правозащитной сфере и выносятся рекомендации на этот счет.

Заседание, посвященное рассмотрению ситуации с правами человека в Израиле, было запланировано на 29 января. "Тройкой" докладчиков по Израилю были назначены Мальдивы, Венесуэла и Сьерра-Леоне, передает Центр новостей ООН.

В настоящее время Совет ООН по правам человека продолжает второй цикл универсального периодического обзора ситуации с правами человека. К концу 2011 года через этот механизм прошли все государства-члены ООН, в том числе и Израиль.

На нынешней (15-й)сессии Рабочей группы, которая продлится до 1 февраля, "под микроскопом" окажутся Франция, Румыния, Мали, Ботсвана, Багамские острова, Бурунди, Люксембург, Барбадос, Черногория, ОАЭ, Лихтенштейн и Сербия. В этом списке был и Израиль.

Периодический обзор - нововведение Совета ООН по правам человека, заменившего Комиссию по правам человека. Механизм обзора дает возможность проверить положение в этой области во всех без исключения государствах-членах ООН.

Совет по правам человека своим решением поручил своему председателю предпринять усилия с тем, чтобы убедить Израиль в необходимости сотрудничества и доложить о результатах на предстоящей сессии Совета.

Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй заявила, что первый цикл обзора прошел весьма успешно, однако настоящие испытания еще впереди. Она считает, что к концу второго цикла будет составлено более полное представление о том, что из обещанного государствами в ходе первого цикла, стало реальностью.