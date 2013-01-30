Украина опустилась в рейтинге свободы слова - «Репортеры без границ»

По сравнению с прошлым годом, Украина опустилась в рейтинге Всемирного индекса свободы слова на 10 позиций, и сейчас по уровню свободы слова находится на 126 месте между Алжиром и Гондурасом.

Об этом говорится в ежегодном отчете международной организации «Репортеры без границ».

«Этот год стал худшим годом для Украины в сфере свободы слова начиная со времен Оранжевой революции - резко возросло количество физических нападений, и появились факты, свидетельствующие о политической цензуре», - заявил руководитель Европейского Бюро организации Йохан БИР, передает «Украинская правда».

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