Работники «скорой» встретили вице-мэра Ялты с криками: «брехня!», «позор!»

Очередную сессию Ялтинского горсовета, назначенную сегодня на 10:00, перенесли на 12:00.



По мнению собравшихся сегодня на митинг перед зданием горсовета работников ялтинской станции скорой помощи и общественных организаций, руководство города сделало это сознательно, чтобы не встречаться с митингующими, передает собкор «Аргументов недели - Крым» в Ялте.



Такое мнение сегодня на митинге высказал представитель общественной организации «Гражданский комитет Большой Ялты» Григорий ТАРАНЕНКО.

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