Работники «скорой» встретили вице-мэра Ялты с криками: «брехня!», «позор!»
30 января 2013, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]
Очередную сессию Ялтинского горсовета, назначенную сегодня на 10:00, перенесли на 12:00.
По мнению собравшихся сегодня на митинг перед зданием горсовета работников ялтинской станции скорой помощи и общественных организаций, руководство города сделало это сознательно, чтобы не встречаться с митингующими, передает собкор «Аргументов недели - Крым» в Ялте.
Такое мнение сегодня на митинге высказал представитель общественной организации «Гражданский комитет Большой Ялты» Григорий ТАРАНЕНКО.