СМИ: Сын Януковича стал королем угля в Женеве

Швейцарская ежедневная газета «Le Matin Dimanche» заявляет, что сын украинского президента Александр ЯНУКОВИЧ стал королем угля в Женеве.

Текст перевода статьи газеты «Le Matin Dimanche» приводит журналистка Наталия СЕДЛЕЦКАЯ на своей странице в сети Facebook, передает «Украинская правда».

Издание отмечает, что «олигарх Александр ЯНУКОВИЧ заработал почти 100 миллионов долларов с момента вступления отца на пост президента Украины три года назад».

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