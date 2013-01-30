Обстановка на востоке Ливии дестабилизируется в связи с конфликтом в Мали

Ситуация с безопасностью в Ливии, особенно на востоке страны, ухудшается в связи с конфликтом в Мали. Об этом заявил глава Миссии ООН по поддержке в Ливии Тарек Митри на заседании Совета Безопасности.

Он рассказал о продвижении конституционного процесса, разоружении и реинтеграции бывших революционеров и осуществлении национального правосудия, в том числе над сыном бывшего лидера Каддафи.

"Обстановка на востоке представляет собой серьезную проблему для правительства и может подорвать попытки обеспечить стабильность. Убийства и нападения в этой части страны должны рассматриваться, главным образом, в контексте сопротивления некоторых вооруженных групп попыткам восстановления государственной власти", - заявил Тарек Митри.

Он предупредил, что ситуация может ухудшиться в связи с активизацией деятельности вооруженных радикальных групп, которые выступают против военной интервенции в Мали и могут воспользоваться слабым пограничным контролем. Тарек Митри рассказал об усилиях нового премьер-министра по разрешению проблем пограничной безопасности совместно со странами региона и о согласовании с Алжиром и Тунисом мер по борьбе с оргпреступностью, терроризмом и трансграничной контрабандой.

Представитель ООН обратил внимание на заявление Генерального прокурора Ливии о прогрессе в расследовании уголовных дел в отношении сына бывшего лидера этой страны Сеифа аль-Ислама Каддафи и главы разведывательной службы Абдуллы ас-Санусси.

Он сообщил, в частности, что Сеиф аль-Ислама Каддафи предстал перед судом 17 января в Зинтане. Ему официально были предъявлены обвинения в попытке подорвать государственную безопасность и бежать из тюрьмы. Сыну Каддафи не предъявлено никаких обвинений, которые касались бы преступлений в ходе конфликта.