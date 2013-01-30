Южная Корея впервые запустила ракету KSLV-1 со спутником

Южная Корея в среду, 30 января, осуществила запуск ракеты KSLV-1 с исследовательским спутником. Ракета стартовала с космического центра Наро, расположенного в 485 километрах к югу от Сеула.

Запустить ракету KSLV-1 удалось с третьей попытки. Разработка ракеты KSLV-1, также известной как Naro-1, была начата в 2002 году. ВМС Южной Кореи направили два эсминца УРО (управляемое ракетное оружие), оснащенные комплексами управления вооружением Aegis ("Иджис"), к южному побережью страны для отслеживания полета ракеты, передает РИА Новости.

Прямую трансляцию запуска ведут южнокорейские телеканалы.

С 2004 года, согласно подписанному контракту, в проекте также участвовали российские компании: ГКНПЦ имени Хруничева, отвечающий за разработку комплекса в целом, НПО "Энергомаш" - разработчик и изготовитель двигателя первой ступени, а также Конструкторское бюро транспортного машиностроения, которое отвечало за разработку проекта наземного комплекса.