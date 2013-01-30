Барак Обама назвал американскую иммиграционную систему устаревшей
30 января 2013, 09:24 [ «Аргументы Недели» ]
В США настало время провести разумную и всестороннюю реформу иммиграционной политики. Об этом заявил американский президент. Выступая в Неваде, Барак Обама назвал действующую в США систему устаревшей.
Президент США сказал, что позитивно оценивает план реформы миграционного законодательства, предложенный группой сенаторов в понедельник.
Среди авторов есть и республиканцы, и демократы.
Согласно плану, 11 млн незарегистрированных иммигрантов, проживающих в США, смогут получить гражданство при условии, что одновременно будет ужесточен пограничный контроль.
Теперь конгресс должен принять законопроект довольно быстро. В противном случае президент предложит свои поправки и потребует скорейшего голосования по ним.
"АН" писали, что сенат США утвердил в должности Госсекретаря США Джона Керри.