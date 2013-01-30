Новый глава Госдепа США почти 30 лет занимался внешней политикой в сенате

Джон Керри утвержден в качестве нового госсекретаря США. Его кандидатура, внесенная, как писали "АН" президентом Обамой, получила одобрение американского сената. 94 сенатора проголосовали "за", трое - "против".



Напомним, Джон Керри сменил на посту главы госдепартамента Хиллари Клинтон, которая уходит в отставку в ближайшую пятницу. Клинтон публично заявила, что Керри устраивает ее на посту госсекретаря США.

Отмечается, что Керри отслужил пять сроков в качестве сенатора от штата Массачусетс и проработал в сенатском комитете по иностранным делам 28 лет. В 2004 году политик выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах, но проиграл Джорджу Бушу-младшему.