Керчь: глобальный дерибан или разрыв сердца города

Завтра на сессии Керченского горсовета депутаты будут раздавать в аренду городские земли. Поддержка предпринимательства – это хорошо. Но поддержка избирательная вызывает вопросы.



Главный вопрос, который, скорее всего, депутаты примут «пакетом» - выделение земли в аренду на 49 лет местному предпринимателю, сыну мэра Руслану ОСАДЧЕМУ. Земля, которую хочет взять в аренду ОСАДЧИЙ-младший, находится ни много ни мало в самом сердце города. Это площадь Ленина – место, где проходят общегородские праздники, митинги протеста, мирные собрания.

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