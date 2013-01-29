В центре Киева «Свобода» подралась с «Молодыми регионами» и «Беркутом»

Во время учредительного собрания Общественного совета при КГГА произошла потасовка между «Свободой» и неизвестными людьми от «Молодых регионов».

Об этом пишет пресс-секретарь «Свободы» Александр АРОНЕЦ в Facebоok.

В частности, он сообщил, что «грандиозная потасовка» произошла с «активистами секты Аделаджи, а также Молодых регионов».

Читать дальше