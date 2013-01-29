Тактика Москвы может подтолкнуть Украину к Европе - The Financial Times

Насильственная тактика Москвы может подтолкнуть Украину в сторону Европы.

Об этом передает InoPressa со ссылкой на статью The Financial Times.

«Насильственная тактика Москвы может еще дать обратный эффект, подтолкнув Украину в сторону Европы», - считает издание.

По мнению издания, требование России к Украине выплатить 7 млрд долларов за газ, который не был отобран в 2012 году, заставляет Украину еще больше рассчитывать на финансовую помощь МВФ, передает «Экономическая правда».

Читать дальше