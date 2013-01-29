Жительница Калифорнии пересдала экзамен на водительские права в возрасте 105 лет

Жительница города Санта-Барбара в штате Калифорния Эдит Киршмайер успешно пересдала экзамен на водительские права в возрасте 105 лет.

«Я просто не могу жить без моей машины. Мне бы было невыносимо без нее», - призналась Киршмайер Fox News.

Киршмайер получила свои первые права в 1927 году и ее первым автомобилем был Форд Купе Model A.

«Когда я училась водить, в стране еще не существовало никаких правил дорожного движения. Дороги были пустыми и не было ни одного ограничителя скорости», - добавила великовозрастная автолюбительница.

Страница Киршмайер в Facebook полна восторженных отзывов о смелости и жизнерадостности 105-летней жительницы Санта-Барбары.