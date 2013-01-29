Кончит ли Осадчий «по-лужковски»?

Понятно, что мы говорим о видимой части айсберга. Части малой. Главное, или лучше сказать самое жирное, в мутных глубинах. Но дерьмо в них, как ни старайся все равно не удержать. Оно неминуемо всплывает. И тонет в нем все прошлое величие мэров. Так бывает всегда!

Вот лишь конченный идиот будет сейчас утверждать, что жена ЛУЖКОВА, некогда богатейшая женщина России Елена БАТУРИНА, стала бизнес-леди благодаря огромным уму и сообразительности. Стать выдающимся предпринимателем при муже, пилящем бюджет и землю, могла бы даже натуральная блондинка!

Семья ОСАДЧЕГО тоже сплошь гениальная. Любой бизнес – от ремонта машин до гостиниц – они поднимают на конечно же кровно заработанные. Тендеры выигрывают не хуже БАТУРИНОЙ. Вот скоро, к примеру, младшенький ОСАДЧЕВСКИЙ Руслан станет владельцем очередной лакомой землицы в центре Керчи. 5,7 тысяч квадратных метров – почти половина городского центра – отойдут ему на 49 лет в аренду. Почему именно ему? Да просто он гениальный! И папа тут не при чем.

ЛУЖКОВСКО-БАТУРИНСКИЕ выходки ПУТИН с МЕДВЕДЕВЫМ долго терпели. Вернее боялись, что народ за Юрия Михайловича пойдет горой. Но после того как московские предприниматели взвыли после очередных благотворительных поборов, тандем понял, что если сейчас не вырвать заразу, то завтра будет поздно. И народ за ЛУЖКОВА на улицы не вышел: как оказалось «царь Юрий» ему и кепкой своей надоел, и выходками барскими тоже.

ОСАДЧЕГО с ЛУЖКОВЫМ роднит еще и ошибочное их самомнение, что они крепкие хозяйственники. Какой хозяйственник ЛУЖКОВ уже известно, теперь очередь за ОСАДЧИМ. К сожалению, для жителей «эффективность» мэров выясняется уже с таким опозданием, что многое нельзя вернуть. А если еще «керченский барин» пополнит лондонский бомонд беглых богатых господ, то какими ему повестками тут не размахивай, он в голос с госпожой ЛУЖКОВОЙ будет кричать «ничего не слышу».

Но главное, чтобы он не вырвал с корнем 5700 квадратных метров «родной землицы» и не вывез с собой в память о золотых временах керченского царствования. Так что кому-то надо поспешать.

Ретивости стоит добавить не только разным блюстителям государственного имущества. Протереть глаза следует и однопартийцам ОСАДЧЕГО, чтобы не было потом мучительно больно крымским функционерам подсчитывать электоральные крохи рухнувшего рейтинга Партии регионов. Лицо барина ОСАДЧЕГО керчанам, как кепка ЛУЖКОВА москвичам – и те и другие терпят символ власти до поры до времени. А на выборах раздражение, накопившийся от хамства и наглости «оккупировавшей» Керчь семьи ОСАДЧИХ вырвется в протестное голосование. За которое в ПР кто-то должен будет ответить.