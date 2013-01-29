По подозрению в связях с "русской мафией" во вторник в Испании арестован вице-мэр города Льорет-де-Мар Жосеп Вальс. Он был арестован после допроса арестованного ранее Андрея Петрова - главаря "русской мафии", пишет испанское информагентство EFE.

Как пишут испанские СМИ, Жосеп Вальс курировал вопросы городского строительства в местной администрации, его подозревают в связях с Андреем Петровым, как и бывшего мэра Хавьере Креспо, которому россиянин оплачивал поездки в РФ. Кроме того, вице-мэр также является президентом футбольного клуба Льорет-де-Мар, а россиянин оказывал клубу спонсорскую поддержку.

Напомним, испанская полиция арестовала Андрея Петрова и еще 8 человек 25 января. Главаря "русской мафии" обвиняют в причастности к организованной преступности, отмывании денег, фальсификации документов и коррупции.