В Керчи городской совет незаконно занимается рекламой?

На сайте Керченского городского совета появилась коммерческая реклама. Это же объявление сегодня разослали всем редакциям города. Отправитель – департамент по связям с прессой горсовета.

В объявлении предлагаются услуги некоей компании, которая занимается «украшением фасадов и торговых залов, изготавливает рекламные конструкции любой сложности (вывески, объемные буквы, стелы, козырьки, входные группы)».

Объявление содержит все признаки рекламы: название организации, описание услуг, стоимость услуг и контактная информация.

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