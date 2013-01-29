Министерство обороны Египта: Стране грозит развал

Во вторник министр обороны Египта генерал-полковник Абдель Фаттах аль-Сиси заявил, что в стране сложилась угрожающая ситуация, которая может привести страну к развалу, если продолжится нынешний политический кризис, сообщает Reuters.

"Продолжение борьбы за власть между различными политическими силами может привести к коллапсу государства как такового", - заявил генерал на своей страничке в Facebook . Он пишет далее, что армейские подразделения уже развернуты у жизненно важных объектов страны, чтобы не допустить их захвата или повреждения. В частности, военные взяли под свою охрану ключевые сооружения Суэцкого канала - самого важного предприятия Египта.

Заявление министра обороны Египта было сделано после посещения территорий, где было объявлено чрезвычайное положение президентом страны Мохаммедом Мурси, который ввел комендантский час в Порт-Саиде, Суэце и Исмаилии. ЧС на этих территориях не соблюдается. Солдаты и офицеры, направленные туда для разгона демонстрантов и наведения порядка, вместо выполнения своих прямых обязанностей стали брататься с демонстрантами.

В восточных провинциях страны, прилегающих к Суэцкому каналу, набирают популярность идеи об отделении от остального Египта.

В Египте жесткое заявление Абдель Фаттаха аль-Сиси многие восприняли, как предупреждение о небезграничности терпения вооруженных сил, пишет Reuters.

В Египте вот уже неделю длится тяжелейший политический кризис. Оппозиция обвиняет президента Мохаммеда Мурси и его соратников по движению "Братья-мусульмане" в узурпации власти. В крупнейших городах страны проходят многолюдные митинги, участники которых требуют отставки президента.