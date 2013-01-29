Скажет ли Латвийский премьер об угрозе безопасности со стороны России?

Латвийские СМИ растиражировали тезисы доклада о государственной безопасности Латвии, с которым премьер-министр страны Валдис Домбровскис выступит в Сейме только в четверг, 31 января.

Напрямую об угрозе для Латвии со стороны восточного соседа в докладе не говорится, но подчеркивается усиление активности России в регионе Балтийского моря в течение последнего года. В частности, отмечается увеличение числа полетов российских бомбардировщиков над Балтикой и крупные учения, проводимые Балтийским флотом.

Латвия проводит прагматичную дружественную политику в отношениях с соседними странами. Вместе с союзниками по НАТО Латвия надеется на прозрачность в военных действиях России, в частности, в целях перевооружения, говорится в докладе.

В соответствии с Законом о национальной безопасности Латвии глава правительства обязан ежегодно представлять Сейму страны Доклад о национальной безопасности Латвии.