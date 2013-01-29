Венеция может приостановить отношения с Санкт-Петербургом из за ограничения прав геев, городской совет Венеции принял резолюцию в знак протеста против скандального "закона о геях", вступившего в законную силу 30 марта.

Городской совет Венеции "не может игнорировать того, что происходит в государственных учреждениях Санкт-Петербурга", говорится в резолюции. Закон, как считают деятели горсовета Венеции, "на практике делает незаконным написание статей, проведение мероприятий и обсуждение на публике гомосексуализма".

Ранее мэр Милана опроверг слухи в СМИ о разрыве партнерских отношений с Петербургом.