В Бразилии выступавшие в клубе Kiss музыканты признали свою вину

Участники группы Gurizada Fandangueira, которые давали концерт в клубе Kiss на юге Бразилии, где при пожаре погибло 233 человека, заявили, что признают свою вину в использовании пиротехники и не уходят от ответственности.

«Мы не уходим от ответственности... Два участника нашей группы арестованы. Еще один погиб. Если так должно быть, они останутся за решеткой. Использованное (пиротехническое) средство не должно было никому причинить смерть, тем более участнику группы. Мы использовали его для оживления праздника, как это делалось всегда», - написали артисты на странице своей группы в Facebook.



По рассказам свидетелей, во время выступления группы Gurizada Fandangueira один из находящихся на сцене музыкантов использовал пиротехническое средство, известное под названием «серебряный дождь», искры от которого и спровоцировали возгорание звукоизоляционного покрытия потолка.

Музыканты попытались погасить огонь сначала водой, а затем с помощью огнетушителя. Однако их попытки оказались напрасными, помещение заволокло ядовитым дымом за три минуты.



«Судить нас легко. Мы потеряли людей, как и остальные. Да, мы чувствуем себя виноватыми!... Мы платим за нашу ошибку. Тюрьма - самое меньшее для нас в этой ситуации. Наша вина идет еще дальше», - отмечается в сообщении.

Ранее "АН" сообщали: Президент Бразилии Дилма Руссефф объявила трехдневный общенациональный траур по 233 погибшим в пожаре в ночном клубе Kiss в городе Санта-Мария ( штат Риу-Гранди-ду-Сул ).