В Мексике найдены расстрелянными похищенные музыканты

Мексиканская армия обнаружила тела участников популярного музыкального коллектива Kombo Kolombia, похищенных неизвестными. Об исчезновении Kombo Kolombia стало известно 25 января.

Власти Мексики подтвердили, что из 12 тел, найденных на ранчо муниципия Мина в штате Нуэво Леон, 4 принадлежат музыкантам популярной группы Kombo Kolombia. Личности еще 8 убитых выясняются. По предварительным данным, они также выступали в составе популярного коллектива.

Обнаружение тел погибших стало возможным благодаря помощи одного из выживших членов группы, которому удалось сбежать от бандитов. Счастливчик и указал полиции место массового убийства. Согласно предварительной информации, он якобы опознал тела своих товарищей-музыкантов, однако "для окончательного установления личностей погибших будут проведены дополнительные следственные мероприятия".

Всего коллектив насчитывал 18 участников. Среди тех, чью смерть признали в полиции Мексики, - иностранец, гражданин Колумбии Эймер Иван Куэллер Перес. Он же был единственным заграничным участником ансамбля. Как отмечают местные СМИ, пропавшая группа Kombo Kolombia нередко выступала в барах, контролировавшихся наркокартелями.



