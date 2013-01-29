В Италии ищут американский истребитель, исчезнувший с радаров

Истребитель F-16, принадлежащий ВВС США вчера исчез с экранов радаров, инцидент произошел в небе над Адриатическим морем, СМИ Италии передают, что потерявшийся боевой истребитель вылетел с военной базы на северо-востоке страны.

Известно, что пилот истребителя сначала сообщил на землю о технических неполадках, спустя пару минут самолет пропал с экранов радаров и контакт с истребителем был потерян.

СМИ Италии со ссылкой на свои источники на военной базе ВВС США передают, что истребитель был укопмлектован боевыми ракетами, ведётся поиск пропавшего самолета.