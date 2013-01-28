Еврокомиссар выразил поддержку Тимошенко
28 января 2013, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]
Европейский комиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ выразил поддержку заключенному лидеру украинской оппозиции, экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО.
Об этом он заявил сегодня во время встречи с заместителем председателя партии «Батьківщина», председателем Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Григорием НЕМЫРЕЙ в Брюсселе, сообщили в пресс-службе «Батьківщини».