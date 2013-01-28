В Казахстане произошло подряд три землетрясения

Три землетрясения зарегистрировали сейсмологи сегодня вечером в Алма-Атинской области Казахстана: первый толчок произошел в 22:38, второй – в 23:09 и,будем надеяться, последний - в 23:12 алма-атинского времени.

"Эпицентр третьего землетрясения расположен в 232 километрах на юго-восток от Алма-Аты. Энергетический класс землетрясения 10,9. Магнитуда MPV 4,7", — говорится в сообщении сейсмологов. Глубина эпицентра этого землетрясения — 5 километров. В Нарынколе и Кегене ощущались толчки силой 2-3 балла.



Магнитуда первого землетрясения составила 6,6. Жители Алма-Аты ощутили подземные толчки силой 4-5 балла по шкале МSК-64. Эпицентр второго землетрясения расположен в том же месте, что и первый — в 225 километрах на юго-восток от Алма-Аты. Энергетический класс этого землетрясения составил 10,4, магнитуда — 4,5. Землетрясение произошло на глубине 10 километров.



