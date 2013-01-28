Президент Сирии: Кризис в стране можно урегулировать за две недели

Президент Сирии Башар Асад заявил в понедельник, что кризис в стране можно урегулировать за две недели, если противники нынешнего правительства не будут переправлять из Турции боевиков и оружие, передает ливанская газета "Аль-Ахбар".

По словам сирийского лидера, национальная армия в последнее время вернула себе инициативу в ведении боевых действий против финансируемых из-за рубежа вооруженных группировок и нанесла им ряд серьезных поражений.

Башар Асад привел такие данные: за 22 месяца с начала антиправительственных выступлений сирийские военные не позволили боевикам "установить полный контроль ни над одной из провинций". Группировки боевиков действуют в основном в приграничных районах с Турцией, Иорданией, Ливаном и в ряде пригородов Дамаска. Сама сирийская столица, включая дорогу до международного аэропорта, находится в безопасности.

Башар Асад заявил, что Сирия смогла пройти самый трудный этап кризиса, правительству страны предстоит много сделать в будущем, в частности, вернуть беженцев и приступить к восстановлению страны.

Президент Сирии выразил уверенность, что Россия и впредь будет продолжать поддерживать Дамаск, подчеркнув, что "Россия, поддерживая Сирию, защищает не правящий в ней режим, а саму себя".

Он также подчеркнул, что Дамаск продолжит сотрудничать со спецпредставителем ООН и ЛАГ по Сирии Лахдаром Брахими.

Как сообщает газета "Аль-Ахбар", Башар Асад провел встречу в Дамаске с "группой посетителей из арабских стран", в ходе которой он подробно рассказал о ситуации в Сирии. Встреча проходила во дворце "Ар-Рауда" почти три часа.