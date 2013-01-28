Кличко предложил отобрать мандаты у «кнопкодавов» и «тушек»

Фракция «УДАР» выступила с предложением расширить перечень оснований для досрочного прекращения депутатских полномочий.

Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте партии.

В ближайшее время фракция собирается представить на рассмотрение парламента проект изменений Конституции Украины, в который, в частности, войдет положение о лишении депутатского мандата за голосование чужой карточкой и систематические прогулы.

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