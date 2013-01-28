Кличко предложил отобрать мандаты у «кнопкодавов» и «тушек»
28 января 2013, 22:03 [ «Аргументы Недели» ]
Фракция «УДАР» выступила с предложением расширить перечень оснований для досрочного прекращения депутатских полномочий.
Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте партии.
В ближайшее время фракция собирается представить на рассмотрение парламента проект изменений Конституции Украины, в который, в частности, войдет положение о лишении депутатского мандата за голосование чужой карточкой и систематические прогулы.