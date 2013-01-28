Стала известна точная дата отречения королевы Нидерландов

Королева Нидерландов Беатрикс официально отречется от престола в 30 апреля 2013 года, сообщает NOS.nl. Ровно 33 года назад в этот же день от престола в пользу Беатрикс отреклась королева Юлиана.

Ранее в понедельник королева записала обращение к нации, трансляция которого назначена на 19.00 по местному времени.

Как уже написали «АН-онлайн», ожидается, что она отречется в пользу своего старшего сына принца Оранского Вилльема-Александра.